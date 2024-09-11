Расчистку участков двух рек ведут в Клину и Одинцово

В Подмосковье продолжаются мероприятия по расчистке участков рек Сестра в городском округе Клин и Ликова в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Протяженность участка расчистки Сестры — почти десять тысяч метров, здесь работы начались по завершении нерестового периода, их проводит ООО «Реновация». На сегодняшний день проведено удаление аварийной растительности, разработка грунта плавучими землесосными снарядами в объеме девятнадцати тысяч кубометров, срезка водной растительности на площади почти два гектара. Плановое завершение работ — осень будущего года.

Расчистку участка реки Ликовы протяженностью порядка пяти тысяч метров, проводил ООО «Сибос». Здесь также удалена аварийная растительность на площади более десяти тысяч квадратных метров, вывезено свыше трех тысяч кубометров донных отложений и утильные автопокрышки. В итоге сейчас ведется приемка выполненных работ.