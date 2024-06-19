Жителей Подмосковья призвали сообщать о встречах с обыкновенным хомяком

В Министерстве экологии и природопользования Московской области призвали жителей и гостей региона сообщать о встречах с обыкновенным хомяком. Сейчас в Подмосковье определяют состояние природной популяции этого вида.

Обнаружить обыкновенного хомяка не просто, так как это животное активизируется в сумерки и ночью. Зачастую о находках становится известно от владельцев домашних кошек, которые приносят зверька домой в качестве трофея. Однако, справиться со взрослым хомяком сможет не каждая кошка — дикое животное гораздо крупнее домашнего хомячка, его вес может достигать 700 граммов. Цвет шубки — рыжий с черными и белыми отметинами.

До 1960-х годов обыкновенный хомяк был распространен в области, но затем популяция начала стремительно снижаться в связи с увеличением антропогенной нагрузки на места обитания животного — в частности из-за использования человеком пестицидов в сельском хозяйстве. Кроме того, негативное влияние оказывает изменение климата на планете. По информации Международного союза охраны природы, сейчас этот вид находится на грани полного исчезновения. В Подмосковье он также включен в Красную книгу.