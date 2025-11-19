Реализацию программы «100 прудов и озер» обсудили в Ступино: до 10 декабря открыто голосование

На очередном плановом совещании, которое во вторник, 18 ноября, провел глава округа Сергей Мужальских, ключевой темой повестки дня стал ход выполнения масштабной губернаторской программы «100 прудов и озер».

Участники мероприятия детально проанализировали достигнутые результаты и наметили дальнейшие шаги по ее реализации.

В рамках мероприятия с докладом выступил заместитель руководителя муниципалитета Сергей Медведев. Реализация губернаторской программы «100 прудов и озер» проходит не первый год. За время работы проекта специалисты очистили городской пруд в Ступино, озеро Глубокое в селе Ивановское, пруды в поселках Малино и Михнево.

Из водоемов достали скопление мусора, древесной и кустарниковой растительности. В береговой зоне городского пруда оборудована тропиночная сеть с установкой скамеек и урн, которые изготовлены из экоматериалов.

«Силами волонтеров, общественных организаций, администрации округа, МКУ «Благоустройство» ежегодно проводятся природоохранные акции по уборке берегов водоемов от мусора. В 2025-м акции проводились на 43 объектах», — уточнил Сергей Медведев.

Выбрать объекты, которые будут очищены, должны горожане.

«До 10 декабря на портале «Добродел» проходит голосование по выбору водных объектов, которые будут очищены в 2026 году. По ссылке https://clck.ru/3QETT4 можно проголосовать за один из 10 водоемов нашего округа. Среди них пруды в деревнях Четряково, Колычево, Куртино, Алеево, Рудины, Каменка, Авдулово-1 и поселках Малино-1, Михнево и Шугарово», — отметил Медведев.

Голосование продолжается, но уже можно сделать предварительные выводы. За пруд на реке Бунчиха в деревне Куртино проголосовали 402 человека. На данный момент он занимает лидирующую позицию голосования. Второе место — русловой пруд на реке Ситенка в районе деревни Алеево. За него проголосовали 325 жителей. Окончательное решение примут после завершения опроса.