Редчайший гриб «ведьмин котел» нашли в лесу Можайска

Редкий гриб вида саркосома шаровидная, известный как «ведьмин котел», обнаружили в лесах Можайска. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«При обследовании лесного массива в Можайском городском округе специалисты фонда «Верховье» выявили новое место произрастания редчайшего и уникального гриба — саркосомы шаровидной, в простонародье называемой «ведьминым котлом», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Внешне гриб напоминает коричневый горшочек с черным содержимым. В прошлом считалось, что «ведьмин котел» обладает целебными свойствами и съедобен. На самом деле, это не так, употреблять его в пищу нельзя.

Вид занесен в Красные книги России и Подмосковья. Таким образом, за его сбор грозит административная ответственность. Еще один гриб, занесенный в Красную книгу России и встречающийся в области, — спарассис курчавый.