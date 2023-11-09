Редкую летучую мышь обнаружили в Щелково

Малоизученную летучую мышь малую вечерницу обнаружили в Щелково, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Животное занесено в Красную книгу региона.

Специалисты записали ультразвук, издаваемый летучей мышью, после чего было установлено, что это малая вечерница.

«Такая находка весьма значима ввиду сложности, в целом, идентификации рукокрылых, а также неясного статуса категории редкости данного вида в области», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

В Подмосковье за последние полвека малую вечерницу видели только в Серпухове. Новая находка позволит зоологам более детально изучить биотопы и кормовую базу этого вида.

Малая вечерница — летучая мышь коричневого окраса. В длину она достигает порядка десяти сантиметров, а размах крыльев может достигать 27 сантиметров. Этот вид активен ночью и питается в основном насекомыми.