Региональные операторы со всей страны соберутся на съезде в Петербурге в мае

С 14 по 17 мая Северная столица станет площадкой для мероприятия, объединяющего профессионалов, занятых в сфере обращения с отходами. Организатором выступает ассоциация «Чистая страна» при поддержке Российского экологического оператора.

«В России действует 183 региональных оператора, чья работа имеет решающее значение для построения современной системы обращения с отходами. Именно по результатам их деятельности население оценивает эффективность всей отрасли. Встреча в Санкт-Петербурге позволит обменяться опытом и лучшими практиками для решения насущных проблем», — сообщили представители пресс-службы ППК РЭО.

Съезд, проводимый с 2016 года, является платформой, объединяющей ключевых игроков рынка, от предпринимателей до экспертов. Он закрепил за собой статус авторитетной площадки для обмена опытом и выработки практических решений.

В фокусе деловой программы будут вопросы, касающиеся корректировки тарифной политики, совершенствования законодательной базы, мер государственной поддержки, инструментов привлечения инвестиций и развития экономики замкнутого цикла.

В дискуссиях примут участие представители ППК РЭО, Министерства природных ресурсов РФ, Федеральной антимонопольной службы России и Ассоциации поддержки экономики замкнутого цикла «Ресурс». В рамках съезда также будет организована выставка специализированной техники для вывоза мусора и интерактивная сессия, демонстрирующая передовые решения от производителей оборудования и цифровых технологий. Ожидается участие около 300 специалистов со всех регионов страны.

Более подробная информация о программе доступна на официальном сайте мероприятия.