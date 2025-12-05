Региональный оператор ТКО функционирует без гарантий банка в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области уже порядка двух недель оператор, ответственный за утилизацию твердых бытовых отходов, осуществляет свою работу, не имея необходимого банковского обеспечения. Об этом стало известно на заседании штаба по организации системы управления отходами, которое состоялось в Координационном центре Правительства РФ. Информация базируется на данных, предоставленных специалистами Российского экологического оператора.

Выяснилось, что отсутствие документа, подтверждающего финансовую стабильность оператора, фиксируется с 21 ноября, а заявка на его оформление находится на рассмотрении в «Сбербанке». Ранее должностные лица ЕАО заявляли о намерениях разрешить вопрос с гарантией до конца месяца.

По мнению замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, данная ситуация требует незамедлительного решения. Он акцентировал внимание на том, что отсутствие гарантии банка создает риски для устойчивости функционирования системы обращения с отходами в регионе и требует повышенного внимания от соответствующих инстанций.

Присутствие банковской гарантии является ключевым условием для надежной деятельности отрасли, поскольку является подтверждением финансовой устойчивости регионального оператора. Это позволяет ему выполнять взятые обязательства перед государством и жителями даже в случае финансовых затруднений. Пресс-служба РЭО подчеркнула, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств, например, массовой поломки специализированной техники или срыва графика вывоза отходов, регион получает возможность оперативного задействования средств банковской гарантии для предотвращения кризисной ситуации и для обеспечения непрерывного процесса вывоза ТКО.