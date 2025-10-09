Регионы начнут планировать необходимое количество мусороуборочной техники на основе цифровых данных

Использование ФГИС УТКО даст возможность властям на местах более точно рассчитывать потребность в специализированном транспорте для своевременного вывоза мусора.

Замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев отметил, что раньше потребность в технике определялась вручную и основывалась на неточных данных. Теперь регионы могут использовать современный цифровой инструмент для оценки реальной нужды в мусоровозах. Это позволит эффективнее планировать работу операторов и оптимизировать систему управления отходами.

Система собирает информацию о логистике, длине маршрутов, сроках ввода объектов, реестре объектов, источниках отходов и динамике их объемов.

Этот функционал доступен региональным и федеральным органам власти, а также ППК «Российский экологический оператор».