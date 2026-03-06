Регионы опережают график по закупке контейнеров и созданию площадок во дворах

В ряде регионов России работы по созданию мест сбора твердых бытовых отходов и закупке необходимых контейнеров идут с опережением установленных графиков. К числу таких субъектов относятся Амурская, Волгоградская, Калужская, Костромская, Оренбургская и Тверская области, Карачаево-Черкесская и Чувашская республики, а также Красноярский край. Эти данные привел заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев на очередном заседании правительственной комиссии по формированию системы обращения с отходами.

По его информации, на начало марта уже было подготовлено 548 контейнерных площадок при плане в 578 на первый квартал. Что касается емкостей для мусора, приобретено 6565 штук из запланированных на этот период 7234. Таким образом, некоторые территории выполняют мероприятия своих дорожных карт досрочно.

План работ на первый квартал был согласован с 35 регионами. Помимо девяти субъектов, уже превысивших плановые значения, еще тринадцать выполняют их частично. В этой группе находятся Московская, Курская, Челябинская, Калининградская и Мурманская области, Краснодарский, Пермский и Приморский края, а также республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия–Алания и Луганская Народная Республика.

Как пояснили в пресс-службе Российского экологического оператора, строительство площадок и закупка контейнеров формируют базовый необходимый минимум инфраструктуры для работы с ТКО. Досрочное начало этих работ в ряде регионов позволит в более сжатые сроки выйти на годовые целевые показатели по развитию данной системы. Всего в текущем году по стране планируется обустроить более 14 тысяч новых мест накопления отходов и приобрести около 64 тысяч контейнеров.