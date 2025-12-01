Регионы усилят работу по вывозу ТКО в новогодние праздники
Работу по вывозу мусора усилят в регионах России в период праздников
Фото: [Медиасток.рф]
В связи с приближающимися новогодними праздниками, региональным властям необходимо активизировать процесс подготовки к вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), так как в этот период происходит значительное возрастание их количества. Об этом было объявлено на заседании оперативного штаба, посвященного вопросам организации функционирования системы обращения с ТКО, который проходил в Координационном центре Правительства РФ.
Для обеспечения стабильной работы системы утилизации отходов субъектам РФ рекомендовано использовать методические материалы, разработанные компанией «Российский экологический оператор» (РЭО). Основными мерами предосторожности во избежание возникновения критических ситуаций являются строгий надзор со стороны региональных администраций и оперативная реакция на обращения граждан.
«Новогодние праздники традиционно сопровождаются повышенной нагрузкой на всю систему обращения с отходами. Чрезвычайно важно уже сейчас начать планомерную подготовку к этому периоду. Наш предыдущий опыт успешного применения рекомендаций по организации работы в праздничное время подтверждает их эффективность. Для устойчивой и надежной работы прошу регионы незамедлительно приступить к подготовке: обновить схемы вывоза, обеспечить наличие резервной техники и персонала, а также усилить контроль за площадками сбора мусора», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Тщательная и своевременная подготовка даст возможность регионам обеспечить непрерывную работу служб в один из самых напряженных периодов года. РЭО, в свою очередь, будет вести мониторинг работы региональных операторов по вывозу мусора в течение новогодних праздников.
«Ежегодно мы отмечаем увеличение объемов мусора в праздничные дни. Разработанные нами рекомендации показывают положительные результаты, и сейчас особенно важно, чтобы все регионы заблаговременно начали процесс подготовки. Это позволит не только поддержать стабильную ситуацию, но и создать комфортные условия для жизни населения. Жители могут сообщать о нарушениях или переполненных мусорных контейнерах через "РЭО Радар"», – сообщили представители пресс-службы РЭО.
Согласование работы регионов будет продолжено в рамках «Штаба ТКО».