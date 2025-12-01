Регионы усилят работу по вывозу ТКО в новогодние праздники

«Новогодние праздники традиционно сопровождаются повышенной нагрузкой на всю систему обращения с отходами. Чрезвычайно важно уже сейчас начать планомерную подготовку к этому периоду. Наш предыдущий опыт успешного применения рекомендаций по организации работы в праздничное время подтверждает их эффективность. Для устойчивой и надежной работы прошу регионы незамедлительно приступить к подготовке: обновить схемы вывоза, обеспечить наличие резервной техники и персонала, а также усилить контроль за площадками сбора мусора», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.