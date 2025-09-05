Регионы выполнили программу приобретения техники для вывоза мусора на 82%

Об этом стало известно из информации, озвученной на совещании штаба по организации системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Координационном центре Правительства РФ. По сведениям экспертов из Российского экологического оператора, для достижения полного завершения запланированных мероприятий регионам необходимо приобрести еще 48 единиц специализированной техники для перевозки отходов.

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул: «В текущем году было закуплено 213 единиц техники, что составляет 82% от намеченного объема на 2025 год (261 единица). За прошедшую неделю три региона увеличили свой парк техники 26 мусоровозами: один в Чукотском АО, один в ЛНР и 24 в Херсонской области. Помимо этого, Херсонская область, Башкортостан и Красноярский край полностью закрыли потребность в необходимой технике. Хочу выразить признательность этим регионам за быстрое реагирование».

В настоящее время 14 субъектов подвержены риску из-за недостаточной обеспеченности специализированным парком техники.

Следует отметить, что регионы могут воспользоваться программой выгодного лизинга для покупки мусоровозов, разработанной Минприроды России совместно с Российским экологическим оператором и АО «Росагролизинг». Подробные сведения об условиях лизинга, а также требования к заявке можно найти на официальном сайте проекта.