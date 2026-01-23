Регионы закупили по льготному лизингу более 1000 мусоровозов и другого оборудования для отходов в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
Механизм льготного лизинга запустили в прошлом году. Программа позволяет регоператорам и операторам по транспортированию отходов закупать различную спецтехнику и оборудование для сбора и транспортирования коммунальных отходов по ставке ¾ от ключевой.
За счет этого механизма в прошлом году в регионах было приобретено более 1200 единиц различной техники. В основном, это мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и самосвалы. Наиболее популярные марки шасси мусоровозов — отечественный «КАМАЗ» и белорусский «МАЗ».
«В 2026 году возможность приобретения техники и оборудования в сфере обращения с отходами сохраняется, поэтому регионы продолжат закупки, согласно отверженным с РЭО дорожным картам», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.