Регоператоры начнут применять мобильное приложение для определения веса отходов

Специализированный сервис под названием «Вес.ТКО» был разработан для предприятий, работающих в сфере обращения с отходами. Он предоставляет компаниям возможность быстро и без проблем регистрировать массу прибывающего мусора и автоматически передавать информацию в федеральную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Это способствует автоматизации контроля взвешивания отходов, управлению движением транспортных средств, учету вторичных материалов, генерации отчетов и оптимизации внутренней логистики. Разработка этого сервиса стала возможной благодаря сотрудничеству участников Ассоциации «Ресурс». Более пятидесяти компаний уже испытали новую программу, отметив ее удобство использования и понятный интерфейс, доступный даже для пользователей с минимальными навыками работы с компьютером.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, после внесения изменений в нормативную базу, регулирующую систему учета ТКО, у компаний появилась острая потребность в простом инструменте для обмена данными. Ассоциация «Ресурс» собрала запросы различных организаций, и по ее инициативе один из участников разработал сервис «Вес.ТКО». Теперь у отрасли есть доступное и быстрое решение.

«Мы можем оперативно выявлять проблемы, формировать общие запросы, отслеживать ситуацию с нормативными документами и помогать быстро получать обратную связь», — отметил Буцаев.

Внедрение сервиса занимает всего один день, все, что нужно для начала работы, — это компьютер с подключением к Интернету. Для удаленных объектов, не имеющих доступа к сети, предусмотрена автономная версия. Первые 30 дней использования сервиса предоставляются бесплатно. Система поддерживает интеграцию с ФГИС УТКО и 1С, а также обеспечивает круглосуточный онлайн-доступ к данным и техническую поддержку.

Разработчики продолжают работать над улучшением функционала, чтобы сервис мог функционировать даже в условиях нестабильного электроснабжения. Это делает «Вес.ТКО» универсальным решением для предприятий по всей стране.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — это союз промышленных компаний, работающих в сфере обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы. Ассоциация была основана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) и объединяет более 170 компаний, связанных с управлением отходами, переработкой вторичных ресурсов и смежными областями.