Регоператоры ТКО увеличили интенсивность работы на 17% на юге страны из-за турпотока

В Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Крым местные операторы отметили, что количество выездов специализированной техники возросло в среднем на 17 процентов. Данная тенденция объясняется подъемом туризма и, следовательно, увеличением объемов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом заявили представители Российского экологического оператора.

«Сезонный рост числа туристов обуславливает необходимость гибкого подхода к утилизации отходов в регионах. В летний период южные субъекты Российской Федерации сталкиваются со значительным увеличением нагрузки на коммунальную систему, в особенности это касается зон отдыха. Компании, занимающиеся вывозом мусора, увеличивают число рейсов, совершенствуют логистику и задействуют дополнительные машины – все эти меры необходимы для обеспечения чистоты и повышения уровня сервиса», – сообщили в пресс-службе «Российского экологического оператора».

По данным из общедоступных источников, приток туристов в южные регионы уже вырос на 12-16%. Это напрямую повлияло на количество отходов в туристических зонах: на прибрежных территориях, улицах курортных городов, вблизи отелей и заведений общественного питания. Возобновление работы аэропорта в Геленджике также усилило нагрузку на систему обращения с ТКО в Краснодарском крае.

Местные операторы в Краснодарском крае, Крыму и Ростовской области приняли меры по увеличению частоты вывоза ТКО с целью недопущения сбоев в графике и поддержания стабильной санитарной ситуации в разгар сезона.