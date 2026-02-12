Регоператоры в четырех регионах признаны экономически устойчивыми

Экология

Фото: [Медиасток.рф]

Еще пять региональных операторов в четырех субъектах получили банковские гарантии, что свидетельствует об экономической устойчивости компаний. Об этом рассказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.

Банковские гарантии получили региональные операторы:

Магаданской области (МБУ«СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ОЦ»),

Республики Мордовия (ООО «Ремондис Саранск»);

Республики Ингушетия (ООО «ЭкоЛайф»),

Чукотского автономного округа (МУП «АЙСБЕРГ», МП ЖКХ «БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»).

На сегодня банковские гарантии отсутствуют в 12 субъектах у 12 региональных операторов, сказал Денис Буцаев. Он попросил коллег ускориться, потому что отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости

