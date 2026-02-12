Регоператоры в четырех регионах признаны экономически устойчивыми
Фото: [Медиасток.рф]
Еще пять региональных операторов в четырех субъектах получили банковские гарантии, что свидетельствует об экономической устойчивости компаний. Об этом рассказал замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев на правительственном штабе по организации системы по обращению с отходами.
Банковские гарантии получили региональные операторы:
Магаданской области (МБУ«СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ОЦ»),
Республики Мордовия (ООО «Ремондис Саранск»);
Республики Ингушетия (ООО «ЭкоЛайф»),
Чукотского автономного округа (МУП «АЙСБЕРГ», МП ЖКХ «БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»).
На сегодня банковские гарантии отсутствуют в 12 субъектах у 12 региональных операторов, сказал Денис Буцаев. Он попросил коллег ускориться, потому что отсутствие банковских гарантий является основным свидетельством низкой экономической устойчивости