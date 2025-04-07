Рейтинг субъектов РФ по эффективности вывоза ТКО запустили в России

Российский экологический оператор (РЭО) запустил систему оценки качества услуг в сфере вывоза ТКО. Рейтинг создается ежедневно, опираясь на данные, поступающие в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО). Регионы, занимающие последние строчки рейтинга, автоматически причисляются к категории с неудовлетворительным уровнем удаления отходов. Положение дел в этих регионах будет рассматриваться еженедельно на совещаниях штаба по вопросам ТКО при правительстве РФ.

«Ключевую роль в создании эффективной системы управления отходами играют информационные технологии. ФГИС УТКО стала важной платформой для взаимодействия всех участников процесса от водителей специализированной техники до руководителей регионов. Этот цифровой рейтинг позволяет получить объективную картину ситуации с вывозом отходов и принимать обоснованные решения», — подчеркнула генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

На данный момент только два региона Санкт-Петербург и Удмуртская Республика предоставляют фотоматериалы, охватывающие более 30% контейнерных площадок. Соответственно, остальные регионы подвержены риску.

Рейтинг формируется на основе фотографий контейнерных площадок, которые автоматически загружаются через приложение «Водитель ТКО». Водители мусоровозов обязаны делать снимки до и после очистки контейнеров. Алгоритмы ФГИС УТКО анализируют долю контейнерных площадок, зафиксированных на фото, а нейросеть определяет, были ли контейнеры опустошены. На основе этих данных и составляется рейтинг регионов.

«В ФГИС УТКО будет представлена карта с рейтингом регионов. Регион будет считаться отстающим, если уровень фотофиксации недостаточен, и если анализ покажет, что отходы вывозятся не в полном объеме. Регионы с низкими показателями попадают в „красную зону“. Варианты решения проблем с вывозом отходов в этих регионах будут обсуждаться на самом высоком уровне. Затем будут предприняты необходимые меры для стабилизации работы региональных операторов в этих регионах», — добавил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Рейтинг доступен всем пользователям в личном кабинете ФГИС УТКО и обновляется ежедневно.