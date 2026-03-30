Река Сукромка меняет русло: какие последствия ждут владельца участка в Сгонниках

В районе деревни Сгонники городского округа Мытищи началась проверка из‑за нарушений природоохранного законодательства у реки Сукромка. По информации администрации округа, поводом стали жалобы местных жителей: они сообщили о вырубке растительности, отсыпке грунта и изменениях береговой линии.

Выяснилось, что владелец участка, граничащего с жилой застройкой, вел работы в акватории реки без разрешения и документов. Он изменил русло водоема и рельеф местности, что запрещено законом. Кроме того, часть русла реки оказалась в границах частного участка — это противоречит Земельному и Водному кодексам.

Администрация задокументировала нарушения: составила схемы расположения русла в границах участка и передала материалы в природоохранную и городскую прокуратуры. Сейчас обсуждается возможность подачи иска для признания права собственности на участок недействительным. Региональное министерство экологии также проводит проверку, по итогам которой будут приняты процессуальные решения.