Рекорд по объему выпавшего снега установлен в Московском регионе
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По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, суточный рекорд по объему выпавших осадков обновился в столице, где сегодня выпало 10 мм снега. Об этом он сообщил в своем аккаунт в одной из соцсетей.
Он добавил, что сегодняшнее количество осадков побило рекорд 43-летней давности, когда было зафиксировано 9,4 мм снега.
По мнению метеоролога, наибольшее количество осадков выпало в центре Москвы и в Долгопрудном.