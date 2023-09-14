Рекультивация на полигоне «Поварово» близится к завершению

На мусорном полигоне «Поварово» в Солнечногорском округе близятся к завершению основные работы по рекультивации. Их выполнили уже на девяносто процентов, передает Минэкологии Подмосковья.

Работы стартовали в прошлом году, завершить их планируется в середине ноября этого года.

На объекте уже было сформировано тело полигона, установлены необходимые системы, в том числе дегазации и сбора фильтрата.

«Нет никаких сомнений, что подрядная организация уложится в установленные сроки и закончит рекультивацию полигона в начале ноября текущего года», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

На территории объекта на площади сорок два гектара хранилось порядка трех миллионов кубометров мусора.