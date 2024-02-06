Рекультивация полигона «Воловичи» близится к завершению в Коломне

Рекультивация полигона ТКО «Воловичи» близится к завершению в Коломне. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Работы проводит ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ». Они ведутся в соответствии с графиком и выполнены уже более чем на 85%. Завершить их планируется в конце мая этого года.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, на полигоне полностью сформировали тело объекта, установили армогрунтовую стену и противофильтрационную завесу.

К завершению близятся работы по обустройству систем сбора фильтрата и поверхностных стоков, а также по созданию защитного экрана и системы дегазации. После рекультивации территория полигона будет благоустроена.

Полигон работал с начала 90-х до 2019 года. За это время на территории объекта накопилось два с половиной миллиона кубометров мусора. Рекультивацию проводят в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».