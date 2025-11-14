РЭО: 14 регионов не предоставили сведения о создании планов по циркулярной экономике

В соответствии с установленными нормами, все российские субъекты должны подготовить и утвердить планы, нацеленные на прогресс экономики замкнутого типа, до конца 2025 года. На текущем этапе проводится исследование итогов инвентаризации в сфере работы с отходами, а также проверка масштабов применения вторичного сырья. Выделяются первоочередные виды отходов и направления, требующие развития, устанавливаются барьеры, мешающие повторному вводу вторичных ресурсов и материалов в производство. Информация о процессе разработки региональных планов была представлена на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, прошедшем при участии Координационного центра Правительства РФ. Подготовкой доклада занимались специалисты Российского экологического оператора.