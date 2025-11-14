РЭО: 14 регионов не предоставили сведения о создании планов по циркулярной экономике
Фото: [Медиасток.рф]
В соответствии с установленными нормами, все российские субъекты должны подготовить и утвердить планы, нацеленные на прогресс экономики замкнутого типа, до конца 2025 года. На текущем этапе проводится исследование итогов инвентаризации в сфере работы с отходами, а также проверка масштабов применения вторичного сырья. Выделяются первоочередные виды отходов и направления, требующие развития, устанавливаются барьеры, мешающие повторному вводу вторичных ресурсов и материалов в производство. Информация о процессе разработки региональных планов была представлена на заседании штаба по организации системы обращения с ТКО, прошедшем при участии Координационного центра Правительства РФ. Подготовкой доклада занимались специалисты Российского экологического оператора.
Замглавы Минприроды Денис Буцаев подчеркнул: «Напоминаю, что начальный этап заключался во всестороннем сборе информации об объеме производимых отходов и об организациях, занимающихся их переработкой. На нынешнем этапе мы анализируем полученные сведения, выделяем ключевые для переработки отходы и обнаруживаем имеющиеся сложности. К сожалению, 14 субъектов не отчитались о ходе выполнения второго этапа».
В этот список входят Воронежская, Ленинградская, Тульская, Ульяновская и Магаданская области, Севастополь, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республики Мордовия и Северная Осетия. Им необходимо предоставить информацию о текущей ситуации с разработкой программ до 15 ноября 2025 года.