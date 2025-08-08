РЭО: 14 регионов закупили 1848 контейнеров для коммунальных отходов

Параллельно с этим в этих же субъектах было подготовлено 2265 площадок для размещения указанных контейнеров. Информация об этом была представлена на заседании штаба, посвященного вопросам организации системы обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Анализом текущего положения дел в сфере ТКО поделились специалисты Российского экологического оператора.