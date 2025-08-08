РЭО: 14 регионов закупили 1848 контейнеров для коммунальных отходов
Фото: [Медиасток.рф]
Параллельно с этим в этих же субъектах было подготовлено 2265 площадок для размещения указанных контейнеров. Информация об этом была представлена на заседании штаба, посвященного вопросам организации системы обращения с ТКО, которое прошло в Координационном центре Правительства РФ. Анализом текущего положения дел в сфере ТКО поделились специалисты Российского экологического оператора.
«Увеличение числа контейнеров наблюдается в ряде регионов, включая Иркутскую, Оренбургскую, Белгородскую, Новосибирскую, Архангельскую, Новгородскую, Орловскую и Калининградскую области, а также в Забайкальском, Краснодарском и Пермском краях, Еврейской автономной области и республиках Дагестан и Калмыкия», – отметил заместитель руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, комментируя ситуацию.
Согласно установленным планам, к 2025 году регионам предстоит создать 8 952 места для размещения контейнеров и приобрести 48 558 контейнеров.
«В тех субъектах, где утверждены графики закупок, уже функционируют 2265 контейнерных площадок и в наличии 23 688 контейнеров. За последнюю неделю субъекты Российской Федерации оборудовали 432 площадки и приобрели 1848 контейнеров», – сообщили представители пресс-службы РЭО.