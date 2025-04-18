РЭО: 19 регионов заключат свыше 30 концессионных соглашений в области обращения с ТКО

По информации, озвученной заместителем главы Минприроды Денисом Буцаевым на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева, к июню в 19 регионах страны будет оформлено 36 концессионных соглашений в сфере ТКО. Российский экологический оператор (РЭО) уже разработал финансовые модели для половины этих инициатив 17 концессий, охватывающих 10 регионов. Для упрощения процесса заключения соглашений РЭО предоставил региональным властям стандартный шаблон договора.

Согласно распоряжению Правительства РФ № 649-р, принятому в марте 2025 года, 19 регионов получат возможность заключать 36 концессионных соглашений без проведения конкурсных процедур. Это позволит создать новые мощности для обработки (около 5 млн тонн), переработки (2,3 млн тонн) и захоронения (3,5 млн тонн) ТКО. Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 100 млрд рублей, значительная часть которых будет обеспечена за счет льготных займов от РЭО.

Для контроля реализации планов проводятся еженедельные встречи с представителями органов власти из 19 регионов.

Глава РЭО Ирина Тарасова сообщила, что в апреле планируется утвердить технические задания на проектирование объектов, а в мае оформить концессионные соглашения. Минприроды России и РЭО готовы оказывать регионам оперативную и всестороннюю методологическую поддержку.

Принятие Распоряжения 649-р обусловлено недостаточным объемом частных инвестиций в развитие инфраструктуры обращения с ТКО и длительностью конкурсных процедур. Список концессионеров, утвержденный распоряжением, включает юридические лица из Приморского, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев, Амурской, Архангельской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Ярославской, Тверской и Калининградской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, Республик Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Коми.