РЭО: 33 региона отстали в создании необходимой инфраструктуры для обращения с отходами

«В марте 2025 года несоответствия были обнаружены в 38 субъектах РФ. За последние две недели пять регионов: Брянская, Омская, Кемеровская, Челябинская и Рязанская области успешно выполнили все просроченные пункты из своих планов. Мы выражаем им признательность за выполненную работу. Тем не менее, 33 региона по-прежнему находятся в зоне риска. Эти регионы не реализовали в срок запланированные инфраструктурные проекты на период с января по март 2025 года и до сих пор не решили возникшие проблемы», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.