РЭО: 33 региона отстали в создании необходимой инфраструктуры для обращения с отходами
Более 30 регионов РФ отстают в создании инфраструктуры для ТКО
Фото: [Медиасток.рф]
За последние две недели только пять субъектов Российской Федерации смогли покинуть «красную зону» по уровню развития инфраструктуры, предназначенной для обращения с ТКО. Тридцать три региона так и не смогли устранить отставания в графиках. Данная информация прозвучала на совещании, которое было посвящено вопросам организации работы с ТКО и проходило в Координационном центре правительства.
«В марте 2025 года несоответствия были обнаружены в 38 субъектах РФ. За последние две недели пять регионов: Брянская, Омская, Кемеровская, Челябинская и Рязанская области успешно выполнили все просроченные пункты из своих планов. Мы выражаем им признательность за выполненную работу. Тем не менее, 33 региона по-прежнему находятся в зоне риска. Эти регионы не реализовали в срок запланированные инфраструктурные проекты на период с января по март 2025 года и до сих пор не решили возникшие проблемы», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
В перечень отстающих регионов вошли Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Коми, Ингушетия, Якутия, Северная Осетия, Чукотский АО, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Краснодарский, Камчатский края, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика, город Санкт-Петербург.
«Регионы обязаны вносить планы в электронную систему учета отходов (ФГИС УТКО) не позднее пяти рабочих дней с момента утверждения документов. Выполнение каждого пункта плана необходимо подтверждать документально. В противном случае регион также может быть отнесен к „красной зоне“», — отметила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.
В настоящее время в ФГИС УТКО загружено 84 из 86 утвержденных планов. Два региона — Бурятия и Татарстан — пока не приступили к этой работе.