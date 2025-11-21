РЭО: 39 регионов согласовали закупку специализированного транспорта для перевозки отходов

Такие данные озвучили в рамках совещания в Координационном центре Правительства РФ, посвященного организации системы управления твердыми коммунальными отходами.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, 39 субъектов РФ прошли процедуру согласования, а Забайкальский край, Псковская область и Республика Бурятия уже утвердили необходимые документы. Три региона – Тыва, Самарская область и Хабаровский край – не представили графики закупок на следующий год (2026), несмотря на потребность в обновлении автопарка (техника старше десяти лет).

В данный момент Российский экологический оператор анализирует планы семи регионов: Кемеровской, Костромской, Кировской, Тюменской и Тамбовской областей, Республики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного округа. В этих представленных документах, как подчеркивается, недостаточно отражено состояние изношенности существующего оборудования.

Пресс-служба РЭО сообщает, что общий дефицит специализированной техники для транспортировки отходов по стране составляет 235 единиц. В 2025 году было закуплено в общей сложности 1206 единиц техники.