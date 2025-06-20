РЭО: 4 объекта ТКО на 65 тысяч тонн планируется к созданию в Кировской области

Партнерское соглашение, заключенное между «Российским экологическим оператором» (РЭО) и властями Кировской области, ставит целью развитие системы обращения с ТКО и реализацию проектов по созданию современных мощностей для переработки и утилизации мусора в регионе. Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме во время встречи главы РЭО Ирины Тарасовой и губернатора Кировской области Александра Соколова.

Тарасова подчеркнула, что в рамках федеральной программы «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экология» в Кировской области намечено строительство десяти объектов ТКО. Четыре из них, с общей мощностью 65 тысяч тонн в год, будут реализованы на основе концессионных договоренностей. По ее словам, проектная документация по всем проектам уже подготовлена, а земельные участки подобраны. Подписанное соглашение укрепит взаимодействие с регионом, и РЭО рассмотрит возможность предоставления финансовой поддержки инфраструктурным проектам.

Договор предусматривает совместную работу РЭО и правительства Кировской области по определению источников финансирования проектов. В частности, планируется привлечение федеральных средств в рамках Постановления № 1222, позволяющего Минприроды России предоставлять регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности субсидии на строительство объектов обращения с ТКО в форме капитального гранта, покрывающего до 95% стоимости объекта без учета НДС.

Стороны намерены совместно разработать комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соколов отметил, что в Кировской области активно ведется работа по строительству современных объектов для обработки и утилизации отходов, включая крупный комплексный объект КПО «Центральный». До 2028 года планируется построить еще два аналогичных объекта и две сортировочные станции. Общий объем инвестиций в эти проекты составит около 3 миллиардов рублей, что позволит сортировать 90% отходов, образующихся в регионе. Сотрудничество с РЭО позволит использовать новые финансовые инструменты, ускорить реализацию проектов и сохранить уникальную природу региона для будущих поколений.

В Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе Кировской области планируется возведение двух мусоросортировочных комплексов. В настоящее время ведется подготовка проектов концессионных соглашений по этим объектам.

Также запланировано создание двух комплексных объектов по обращению с ТКО в Вятскополянском и Яранском районах.