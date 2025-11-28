РЭО: 57 субъектов согласовали трехлетние планы по закупке контейнеров для ТКО

В ходе заседания, посвященного организации системы обращения с ТКО и проведенного в Координационном центре Правительства РФ, стало известно, что большая часть регионов разработала подробные планы по развитию территорий для размещения контейнеров и закупке новых емкостей на период 2026–2028 годов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев сообщил, что в 57 регионах «дорожные карты» получили одобрение Российского экологического оператора. Особо отмечены 7 субъектов, которые не только согласовали, но и официально утвердили эти планы: Волгоградская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Смоленская области, Республика Саха (Якутия) и Кабардино-Балкарская Республика. Замминистра выразил признательность за проделанную работу и призвал оставшиеся регионы активизировать процесс доработки своих программ.

Также была выражена благодарность тем регионам, которые продолжают закупать контейнеры в текущем, 2025 году.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой РЭО, в 2025 году в рамках реализации утвержденного плана было создано 9 959 мест для размещения контейнеров и приобретено 55 432 контейнера.