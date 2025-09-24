РЭО: 81 концессионное соглашение на строительство комплексов ТКО заключено в России

Благодаря концессионным соглашениям между региональными администрациями и инвесторами стало возможным создание и функционирование десятков современных предприятий, занимающихся сортировкой и переработкой ТКО. Российский экологический оператор (РЭО) предоставляет всестороннюю методологическую поддержку в процессе структурирования и оформления данных соглашений.

«В настоящий момент в 40 регионах России реализуется 81 концессионное соглашение, общий объем инвестиций по которым превышает 300 миллиардов рублей, – отметила генеральный директор ППК "РЭО" Ирина Тарасова. – Механизм государственно-частного партнерства доказал свою эффективность в развитии необходимой инфраструктуры для работы с отходами».

Ирина Тарасова подчеркнула, что данный объем инвестиций позволит создать в стране новые мощности по обработке (9,77 млн тонн в год), утилизации (3,95 млн тонн в год) и захоронению (6,84 млн тонн в год) отходов.

Для ускорения развития профильной инфраструктуры, правительством в 2025 году было издано распоряжение № 649-р, согласно которому 19 регионов получили право заключать концессии без проведения конкурсных процедур, что позволило оперативно приступить к этапам проектирования и строительства. Это позволило сократить сроки реализации проектов, превышающие год. РЭО оказал содействие в подготовке необходимой документации 13 субъектам из этого списка, заключившим 28 концессий почти на 112 млрд рублей, обеспечив создание мощностей для обработки 3,1 млн тонн отходов. Среди них: Алтайский край (4 соглашения), Архангельская область (2), Еврейская АО (1), Карачаево-Черкесская Республика (1), Краснодарский край (1), Красноярский край (6), Курганская область (1), Оренбургская область (1), Приморский край (6), Республика Калмыкия (1), Республика Коми (1), Тверская область (1), Чукотский АО (1). Кроме того, РЭО предоставил консультации Хабаровскому краю при заключении концессионного соглашения на основе частной инициативы.