РЭО: 865 объектов ТКО начали регистрацию массы поступающих отходов

В Координационном центре Правительства РФ прошло совещание, посвященное организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), где главным вопросом была передача информации с пунктов взвешивания. На текущий момент 865 предприятий, работающих в области обращения с отходами (что соответствует 70,84% от их общего числа), обеспечили эту передачу данных.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, федеральная информационная система учета ТКО (ФГИС УТКО) содержит информацию о 1221 действующем объекте, осуществляющем деятельность с ТКО. Большая часть из них передает данные с весоизмерительного оборудования. Отсутствие своевременной и точной информации об объемах отходов мешает эффективному планированию вывоза, создает неопределенность касательно фактической нагрузки на инфраструктуру и способствует развитию нелегальных схем.

По данным мониторинга, в 75 регионах передача данных превышает 50%, что позволяет классифицировать их как «зеленую зону». Полностью организовали процесс передачи данных 27 регионов. Омская область и Республика Саха (Якутия) также теперь находятся в «зеленой зоне». В «желтой зоне» расположено 7 субъектов (где передается от 20% до 50% информации). Республика Дагестан и Тыва по-прежнему в «серой зоне», а Магаданская область — в «красной».

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) подчеркнули, что передача данных положительно сказывается на качестве услуг и прозрачности отрасли. Государственная система учета ТКО помогает определять реальные объемы отходов, исключает возможность махинаций и обеспечивает стабильную работу регионов.

Регионам, находящимся в «красной» и «серой» зонах, рекомендовано усилить контроль за передачей данных.