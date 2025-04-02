РЭО: 9 регионов не настроили передачу данных весового контроля с объектов ТКО

Согласно информации, предоставленной Российским экологическим оператором (РЭО), девять регионов Российской Федерации могут столкнуться с трудностями в получении точных данных об объемах производимых твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за отсутствия поступления данных весового контроля в систему учета.

В перечень субъектов РФ, которые не предоставили никаких сведений о взвешивании отходов в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), входят Еврейская автономная область, Забайкальский край, Костромская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия и Тыва. Это ставит под сомнение возможность достоверной оценки объемов образования отходов в указанных регионах.

Изначально, согласно приказу Министерства природных ресурсов РФ № 919, крайним сроком для загрузки данных было определено окончание 2023 года. Впоследствии, по распоряжению заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, дата была перенесена на 28 декабря 2024 года, а затем, в рамках работы штаба, продлена до 1 февраля 2025 года.

По словам заместителя генерального директора РЭО по цифровизации Алексея Бурова, постоянное нарушение сроков этими девятью регионами и отсутствие каких-либо данных создают определенные сложности. Без информации о количестве отходов, поступающих на объекты ТКО, затруднительно произвести точный расчет балансовых показателей для каждого субъекта РФ, что является необходимым для сопоставления отчетности по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».

В настоящее время в ФГИС УТКО содержатся данные о 1345 функционирующих объектах обращения с ТКО в регионах России. Однако передача информации с весового оборудования налажена только на 44% из них, что составляет 592 объекта.

Согласно Единым требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ №1657 от 12.10.2020, объекты ТКО, не оснащенные весами с автоматической передачей данных во ФГИС УТКО, могут вводить данные вручную до 1 января 2026 года.