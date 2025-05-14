РЭО анонсировал запуск серии онлайн-семинаров для школьников и педагогов

В рамках общероссийской программы «Экоход», нацеленной на пропаганду культуры обращения с отходами, РЭО организует семь онлайн-встреч для молодежи и учителей. В фокусе вопросы охраны окружающей среды, добровольчества, циркулярной экономики и экологического образования. Начало онлайн-занятий намечено на 15 мая, а окончание в октябре.

По информации пресс-службы РЭО, этот цикл лекций призван вдохновить слушателей на более осознанное отношение к природе. Участники смогут получить представление о карьерных перспективах в области устойчивого развития, возможностях участия в экологических волонтерских проектах, а также приобрести практические навыки для реализации собственных экологических начинаний.

Для школьников подготовлены вебинары, посвященные выбору профессии и вовлечению в экологическую повестку. Слушатели узнают об имеющихся образовательных программах в сфере экологии, смогут пообщаться со специалистами и познакомиться с различными видами экологической волонтерской деятельности. Отдельное занятие будет посвящено подробному изучению принципов и возможностей экономики замкнутого цикла, с иллюстрацией на конкретных примерах.

Педагогам расскажут о правилах подачи заявок на конкурс «Зеленая премия», секретах успешного оформления проектов и подготовки их к участию. Кроме того, эксперты поделятся эффективными способами проведения экологически безопасных мероприятий и успешными примерами просветительской работы в школах и разных регионах.

Первый вебинар состоится 15 мая в 15:30, присоединиться можно по ссылке.