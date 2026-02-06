РЭО: баки для старой одежды установили в Перми

С декабря 2025 года в городе действуют 50 новых баков для сбора изношенных вещей из текстиля. Принимаются чистые предметы, такие как постельное белье, полотенца, скатерти и их аналоги. Инициатива реализована компанией «Лидертекс» совместно с Министерством природных ресурсов РФ и компанией «РЭО».

Наибольшее число контейнеров — 18 — установлено в Свердловском районе. По восемь емкостей распределены по Дзержинскому, Индустриальному, Ленинскому и Мотовилихинскому районам.

«С момента старта пилотного проекта в декабре жители Перми уже собрали более четырех тонн текстильных отходов в эти контейнеры. Это решение предотвращает попадание текстиля на свалки, направляя его на переработку для повторного использования в производстве рабочих перчаток, рукавиц или ветоши», — заявили в пресс-службе РЭО.

Компания «Лидертекс» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ реализует в городе Кинешма Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“». Проект был отмечен на церемонии «Зеленая премия — 2025» как один из самых значимых и перспективных в своей отрасли. Цель кластера — развитие экономики замкнутого цикла и минимизация объемов текстильных отходов, отправляемых на захоронение. «Лидертекс» специализируется на производстве переработанной пряжи из текстильных отходов, собираемых через их сеть контейнеров в крупных городах России. Конечным продуктом являются рабочие перчатки.