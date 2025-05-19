РЭО: более 60% нарушений в майские праздники были связаны с плохим состоянием контейнерных площадок

На совещании в Координационном центре Правительства, посвященном вопросам управления твердыми коммунальными отходами, были представлены результаты мониторинга вывоза мусора в праздничные дни.

«Количество жалоб сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом, что говорит об эффективности подготовительных мер, предпринятых регионами и операторами к праздникам. Однако, поддержание чистоты на контейнерных площадках по-прежнему актуально. Необходимо акцентировать внимание на этой проблеме для дальнейшего улучшения ситуации и комфорта граждан», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.

Он выразил признательность регионам за тщательную подготовку к праздничным дням и результативное сотрудничество с ППК РЭО. Несмотря на большую загруженность текущими задачами, включая подготовку ко Дню Победы, регионы продемонстрировали положительную динамику по сравнению с предыдущим годом.

Анализ около 1500 публикаций в СМИ и более 500 сообщений, поступивших через систему «РЭО Радар», показал, что 62% нарушений связаны с неудовлетворительным состоянием контейнерных площадок, ответственность за которое лежит на органах местного самоуправления и владельцах этих территорий. Оставшиеся 38% нарушений были обусловлены несвоевременным вывозом отходов региональными операторами.

Из 173 зарегистрированных нарушений 93% были устранены оперативно, в течение суток, 5% жалоб в течение 48 часов. Три случая, зафиксированные в Красноярском крае и Архангельской области, были устранены позднее 48 часов.

Задержки в устранении нарушений, как правило, были связаны с проблемами, находящимися в зоне ответственности органов местного самоуправления. В то же время жалобы на нарушение графика вывоза мусора обрабатывались региональными операторами в кратчайшие сроки от 1 до 20 часов.