РЭО: Бориса Прокопьева назначили исполнительным директором ассоциации «Ресурс»

На внеочередном общем собрании, состоявшемся 7 ноября 2025 года в Российском экологическом операторе, было принято решение о назначении Бориса Прокопьева на должность исполнительного директора ассоциации «Ресурс».

Замминистра природных ресурсов Денис Буцаев приветствовал выбор бизнес-сообщества и выразил надежду, что новый лидер предложит конструктивные идеи по совершенствованию законодательства в отрасли. Он подчеркнул важность предстоящих преобразований для развития объединения.

Ключевой задачей нового руководителя станет координация процесса объединения ассоциаций «Ресурс» и «Чистая страна».

После завершения всех необходимых процедур он возглавит объединенную организацию. По сути, это подразумевает переход обеих ассоциаций под единое руководство уже сейчас, однако до окончания процесса реорганизации информация и решения, включая кадровые назначения, будут публиковаться отдельно для каждой из них.

Следует напомнить, что в сентябре 2025 года ассоциации «Чистая страна» и «Ресурс» анонсировали свои планы по слиянию. Ассоциация «Ресурс» с 2021 года занимается координацией деятельности организаций, работающих с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы.