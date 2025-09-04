РЭО: число предприятий в реестре утилизаторов увеличилось вдвое за год

В России с 2024 года действует список компаний, занимающихся утилизацией отходов. Наличие в этом перечне является обязательным требованием для организаций, осуществляющих переработку отходов, образующихся после использования продукции. В настоящее время в реестр включены 144 предприятия, расположенные в 46 субъектах Российской Федерации. Годом ранее в списке было всего 60 компаний, что свидетельствует о существенном увеличении их числа. Эти предприятия занимаются переработкой разнообразных отходов, включая бумагу, стекло, ткани, дерево, полимеры, резину, алюминий, нефтепродукты, электроприборы и аккумуляторы. Подробную информацию о порядке включения в реестр можно найти на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова отметила, что реестр утилизаторов является основным инструментом для обеспечения прозрачности в отрасли и гарантирует, что отходы действительно вовлекаются во вторичный оборот. На данный момент в реестре зарегистрированы предприятия, обладающие возможностями для переработки более 7,3 миллиона тонн вторичных ресурсов. Это сырье возвращается в производственный цикл и способствует формированию экономики замкнутого цикла.

В реестре утилизаторов наибольшие мощности предприятий приходятся на переработку макулатуры (более 3,5 млн тонн), стеклотары (1,3 млн тонн) и электрооборудования (1 млн тонн). Кроме того, компании способны перерабатывать полимерные материалы (506 тысяч тонн), резиновую продукцию (504 тысячи тонн), древесные отходы (145 тысяч тонн), текстильные изделия (131 тысяча тонн), алюминиевый лом (26 тысяч тонн), отработанные нефтепродукты (80 тысяч тонн) и аккумуляторы (110 тысяч тонн).

Российский экологический оператор продолжает работу по актуализации и расширению реестра, стремясь включить в него все реально работающие на рынке утилизации компании. Это позволит упорядочить учет мощностей по переработке, развивать необходимую инфраструктуру и повысить общий уровень вторичной переработки отходов в стране.

С начала 2024 года, в соответствии с принципом расширенной ответственности производителей (РОП), утилизация считается выполненной только в том случае, если отходы переданы предприятиям или индивидуальным предпринимателям, внесенным в реестр. Отчеты о переработке отходов и вторичного сырья компаниями, не включенными в реестр, не принимаются во внимание. Организации, осуществляющие утилизацию отходов на собственных объектах, также должны подать заявку и быть включены в данный реестр.