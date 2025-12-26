РЭО дал рекомендации, как экологично отметить Новый год

В РЭО рекомендуют использовать повторно применяемые украшения и материалы для обертки новогодних подарков, а после праздников утилизировать отслужившие елки и другие отходы посредством переработки.

«Новогодние праздники часто приводят к резкому увеличению объемов отходов. Экологически осознанный подход к подготовке помогает смягчить воздействие на систему переработки мусора, не жертвуя при этом праздничной атмосферой. Продуманный выбор украшений, презентов и оберточных материалов – это простой для каждого шаг, который в масштабе страны дает значительный эффект, – отметили в пресс-службе РЭО. – Экологичные привычки во время праздников способствуют уменьшению количества мусора, сокращают давление на полигоны и поддерживают принципы экономики замкнутого цикла, которые активно внедряются в России».

При украшении дома советуют отдавать предпочтение долговечным украшениям: гирляндам, игрушкам для елки и другим декоративным элементам, которые можно использовать многократно.

Настоящую елку после окончания новогодних каникул следует направлять в специальные пункты для вторичной переработки, а при покупке искусственной елки — стремиться к ее максимально долгому использованию.

Для упаковки подарков лучше выбирать бумажную и картонную тару, пригодную для переработки, или использовать тканевые мешки и подарочные коробки неоднократно.

Также РЭО советует избегать одноразовых украшений и излишней упаковки, а после праздников сортировать отходы и сдавать вторсырье в соответствующие пункты приема.