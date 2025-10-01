РЭО: эковолонтерам устроят более 30 экскурсий на объекты обращения с отходами

В рамках партнерства с движением «Экосистема», Российский экологический оператор (РЭО) организует для волонтеров-экологов более тридцати образовательных поездок на объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Данные мероприятия пройдут в период с 26 сентября по 5 октября 2025 года.

«Мы твердо верим, что личная ответственность за состояние окружающей среды возникает благодаря детальному изучению работы современных производств. Увидев своими глазами функционирование комплексов по переработке, молодое поколение глубже понимает значимость сортировки отходов и их превращение во вторсырье, – подчеркнула глава РЭО Ирина Тарасова. – Мы рассчитываем, что данные экскурсии помогут молодым людям стать ключевыми фигурами в популяризации принципов устойчивого развития в их родных регионах».

Во время этих поездок участники увидят работу заводов, занимающихся сортировкой и переработкой отходов, посетят полигоны ТКО и экологические центры, а также изучат инфраструктуру экономики замкнутого цикла.

География экскурсий включает в себя Волгоградскую, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, Московскую, Нижегородскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую, Челябинскую области, Красноярский край, Республику Чувашия и город Санкт-Петербург.

Указанные инициативы осуществляются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и направлены на повышение уровня экологической культуры граждан и вовлечение молодежи в природоохранную деятельность.