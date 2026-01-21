РЭО и «Бауманка» разработали новые образовательные программы по экологии

В МГТУ им. Баумана при поддержке Российского экологического оператора разработаны новые программы повышения квалификации: «Актуальные методы переработки отходов» и «Экологически сбалансированное развитие в сфере утилизации отходов». Старт обучения запланирован на весну 2026 года.

Курс «Актуальные методы переработки отходов» предназначен для профессионалов, занятых в сфере обращения с отходами, и направлен на углубление их знаний о прогрессивных технологиях переработки, повторного использования и всестороннего управления отходами в рамках действующего законодательства.

Образовательный процесс включает в себя лекции с привлечением специалистов из РЭО и представителей ведущих компаний отрасли, что обеспечивает практическую применимость и современность предоставляемой информации.

Курс «Экологически сбалансированное развитие в сфере утилизации отходов» нацелен на формирование и улучшение профессиональных компетенций специалистов в областях экологического надзора, менеджмента отходов и развития с минимальным уровнем выбросов углерода. Его цель — подготовить специалистов, способных эффективно реализовывать климатические проекты, снижать углеродную нагрузку и гарантировать экологическую безопасность при работе с отходами.

Слушатели получат полные знания в области экологического законодательства, технологий обработки отходов и методик, ориентированных на сокращение углеродного следа. По завершении обучения выпускники смогут разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению углеродного воздействия, учету эмиссии парниковых газов и участию в климатических проектах по переработке отходов.