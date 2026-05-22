Международная организация наконец высказалась по поводу преступления киевского режима. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: удары по гражданской инфраструктуре запрещены законом и должны немедленно прекратиться. Речь идет об атаке ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает Lenta.ru.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Дроны, как сообщается, запускали из Харьковской области. Под удар попали учебный корпус и общежитие. О жертвах пока не сообщается, но сам факт нападения на гражданский объект вызвал возмущение в ЛНР и в Москве.

В ООН отреагировали оперативно. Дюжаррик подчеркнул: «Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили». Он также напомнил, что генсек неоднократно указывал: подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом. Организация призвала стороны воздержаться от действий, ведущих к эскалации.

Ранее эксперт рассказал о вербовке озлобленных женщин для убийств россиян и пыток в плену.