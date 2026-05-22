Смертельный зверек: пилот «Ф-1» Албон сбил сурка, разбил болид и влетел в стену на Гран-при Канады

Гран-при Канады обернулось кровавым триллером. Гонщик «Формулы-1» Александр Албон на тренировке сбил выбежавшего на трассу сурка, потерял управление и на полной скорости влетел в стену. Болид разбит вдребезги, зверек погиб, а сессию пришлось останавливать на 20 минут. Сам пилот чудом не пострадал. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Инцидент произошел во время тренировочной сессии. Пилот команды Александр Албон выходил из седьмого поворота, как вдруг на асфальт выскочил сурок. Уйти от столкновения было невозможно. Удар — и животное погибло. Машина Албона взвилась в воздух, вылетела с трека и со всей дури врезалась в ограждение. Болид превратился в груду металлолома.

К счастью, системы безопасности сработали. Албон самостоятельно выбрался из обломков — он не получил ни царапины. А вот сурку повезло меньше. Организаторы немедленно вывесили красные флаги, остановив тренировку на 20 минут, чтобы убрать останки животного и обломки машины.

