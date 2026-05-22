Шпионский треугольник: РФ и КНР втрое нарастили разведку на Кубе

Неожиданный поворот в холодной войне 2.0. Россия и Китай в три раза увеличили присутствие своих спецслужб на Кубе, настроив электронное прослушивание за американскими военными базами во Флориде. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По данным американского издания, с 2023 года число сотрудников разведки РФ и КНР на острове Свободы резко выросло. Китай управляет тремя из 18 известных объектов радиоэлектронной разведки, Россия — двумя. Часть станций работает в совместном ведении с кубинцами. Основные цели — Центральное командование США в Тампе и Южное командование недалеко от Майами. Оборудование, правда, в основном перехватывает несекретные сообщения, но сам факт настораживает Пентагон.

Москва и Пекин формально не комментируют публикацию. Однако эксперты полагают, что таким образом Россия и Китай создают разведывательный плацдарм у самых берегов США.

Ранее ООН осудила удар ВСУ по колледжу в ЛНР и призвала прекратить атаки.