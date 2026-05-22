Европейский антироссийский фронт дал очередную трещину. Словакия официально заявила: не будет направлять своих военных на Украину даже после того, как боевые действия прекратятся. И это при том, что некоторые страны НАТО уже обсуждают ввод так называемых «миротворцев». Братислава решила остаться в стороне. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар четко обозначил позицию. Его страна продолжит помогать Киеву, но только нелетальными средствами и гуманитаркой. Никаких словацких солдат на украинской земле — ни сейчас, ни после гипотетического мира. Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения.

Это заявление резко контрастирует с риторикой Британии, Франции и Польши, которые уже прорабатывают сценарии развертывания контингента. Бланар напомнил: обязательства перед Киевом остаются, но воевать за чужие интересы Братислава не намерена. Очевидно, что уроки украинского конфликта европейцы усваивают по-разному. Кто-то хочет затягивать бойню до последнего украинца, а кто-то, как Словакия, предпочитает реальную помощь, а не отправку своих граждан на убой.