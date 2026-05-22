Орущий соловей доводит до ручки: жительница Одинцова пожаловалась администрации на птичий концерт
В Одинцове разгорелся необычный конфликт между природой и городским комфортом. Жительница одного из домов на улице Северной обратилась в Центр управления регионом с требованием «устранить источник шума», который, как выяснилось, оказался не громкой музыкой из колонок, а самым настоящим соловьем. Заявительница, поначалу принявшая птичьи трели за неестественную запись, посчитала пение чрезмерно громким и мешающим спать.
По мнению женщины, «нарушитель спокойствия» находится между домами 24 и 26, рядом с лицеем № 10. Орнитолог Алексей Курячин в беседе с REGIONS пояснил, что соловьи действительно являются одними из самых голосистых певцов. Их трели достигают пика весной в брачный период — в середине мая и июне.
Как рассказал специалист, громкие песни соловьев могут создавать впечатление, что другие птицы замолкают. Это связано с акустическими свойствами их пения и стремлением привлечь самку, а также обозначить территорию. Пение обычно прекращается к концу июня, когда соловей занят выкармливанием птенцов.
Кроме того, орнитолог напомнил, что согласно региональному законодательству Московской области, пение птиц не является нарушением тишины. Закон регулирует только искусственные и контролируемые источники шума — звуковоспроизводящие устройства, громкие крики, музыку и пиротехнику.
Таким образом, «соловей-нарушитель» из Одинцова, несмотря на жалобу, скорее всего, продолжит свою весеннюю серенаду. Закон и сама природа в этом случае на стороне пернатого исполнителя, который будет радовать (или раздражать) жителей до конца июня, напоминая о красоте живой природы.
