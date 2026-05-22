Три привычки, убивающие счастье: психиатр Кинтеро назвал пожирателей полной жизни

Всю жизнь ищете счастье, а оно не приходит? Психиатр Хавьер Кинтеро уверен: вы сами себе враг. Три токсичные привычки мешают радоваться жизни. Первая — вечное жевание прошлого. Вторая — паника из-за будущего. Третья — надежда на других. Отказывайтесь — и станете счастливее. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Испанский психиатр Хавьер Кинтеро в интервью разнес в пух и прах поведение миллионов людей. Первое: перестаньте пережевывать ошибки. Сказали не то, поступили глупо, упустили шанс — прошлое не исправить. А чувство вины и сожаления только тянет назад, мешая двигаться вперед. Кинтеро советует отпустить.

Второе: хватит бояться завтрашнего дня. До 85 процентов того, о чем мы волнуемся, никогда не случается. Мозг тратит колоссальную энергию на прокручивание катастроф, которых нет и не будет. Эта тревога — прямой путь к хроническому стрессу и неврозам.

Третье и, возможно, главное: не ждите, что кто-то другой заполнит вашу внутреннюю пустоту. Ни партнер, ни друзья, ни родственники не обязаны делать вас счастливым.

Резюме Кинтеро жесткое: избавьтесь от самокопания, прекратите паниковать из-за того, чего нет, и возьмите ответственность за свое настроение на себя. Тогда, возможно, вы наконец ощутите ту самую легкость.

