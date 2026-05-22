Движение перекроют на ряде улиц и набережных Москвы 23 мая

В центре Москвы 23 мая из-за проведения полумарафона будет ограничено движение транспорта на ряде улиц, набережных и участке Садового кольца. Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», некоторые перекрытия начинают действовать уже с 21 мая, а парковка на этих участках также будет запрещена.

Ограничения вводятся поэтапно. Уже с 21 мая закрыт Васильевский спуск, а с вечера 22 мая движение прекратится на Москворецкой улице.

В день забега, 23 мая, с пяти часов утра под перекрытие попадут Большой Москворецкий мост и улица Варварка. С восьми часов утра движение остановят на Малом Москворецком мосту, а также на Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной и Мытной улицах. В это же время будет закрыт для проезда участок Садового кольца — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 на Новинском бульваре.

Кроме того, в центре города окажутся недоступны несколько набережных. На всех перечисленных участках также запретят парковку. Власти рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.

