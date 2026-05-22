Лазанья и бассейн: Бритни Спирс звала полицейских в гости во время ареста

Звезда 90-х и 2000-х Бритни Спирс устроила полицейским необычный допрос с приглашением. Во время задержания певица странным детским голосом звала стражей порядка к себе домой — угощать лазаньей и купаться в бассейне. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В марте 2026 года экс-поп-икону остановили недалеко от ее дома в Калифорнии. Вместо того чтобы сотрудничать, певица начала вести себя по меньшей мере странно. Она говорила нарочито детским голосом, затем внезапно перешла на британский акцент. И, самое удивительное, пригласила полицейских в гости.

Спирс звала к себе, чтобы поесть лазанью, которую она готовила для моей малышки или все что они пожелают. Стражей порядка такое предложение, мягко говоря, обескуражило. Неизвестно, чем бы закончился этот ужин, но артистку все же задержали.

Адвокаты певицы пока не комментируют публикацию. Полиция также воздерживается от подробностей.

Ранее появились новые жуткие подробности с печально известного острова Эпштейна.