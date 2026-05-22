Дорогая война: Франция насчитала €6 млрд потерь из-за конфликта с Ираном

Французская казна трещит по швам. Министр финансов Ролан Лексюр признал: конфликт с Ираном уже обошелся Парижу как минимум в €6 млрд. Основная статья расходов — взлет процентных выплат по госдолгу. А налоговые поступления, наоборот, падают. И это только начало. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Глава французского минфина Ролан Лексюр озвучил неутешительные цифры. Дополнительные затраты, вызванные войной с Ираном, достигли €6 миллиардов. Из них €4 млрд — только рост выплат по госдолгу. Экономика замедляется, значит, и налогов соберут меньше. Париж оказался между молотом и наковальней: тратить приходится больше, а зарабатывать — меньше.

Лексюр также сообщил, что страны «семерки» пока не готовы обсуждать экстренное высвобождение стратегических нефтяных резервов. Стабилизировать энергорынок нечем. Цены на углеводороды остаются высокими, что дополнительно давит на европейскую экономику. Франция, которая и так балансирует на грани рецессии, рискует скатиться в пропасть.

