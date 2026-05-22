Синоптик назвал регионы России с самой жаркой погодой на выходных

Самая теплая погода в предстоящие выходные ожидается на Урале и в регионах Средней Волги. Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, именно эти территории станут центром майского потепления. До конца недели температура воздуха там будет превышать климатическую норму примерно на четыре-шесть градусов.

Днем столбики термометров в указанных регионах поднимутся до +26…+28 градусов. При этом, как отметил специалист, экстремальной жары выше +30 градусов уже не прогнозируется — такие показатели сместятся южнее, в том числе в Ростов-на-Дону, Мариуполь и Астрахань.

Шувалов подчеркнул, что даже температура в пределах +26…+28 градусов для второй половины мая считается очень теплой и комфортной погодой.

