Четыре сигнала SOS: психолог Ориан Моран назвал признаки нездоровых отношений

Как понять, что отношения приносят больше вреда, чем пользы? Психолог Ориан Моран назвал четыре красноречивых признака, указывающих на то, что связь с партнером становится нездоровой. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на местные СМИ.

Первым звоночком специалист считает усталость после общения, будь то личный разговор или телефонный звонок. Это признак эмоционального истощения. Второй признак — постоянное ощущение, что вы отдаете намного больше, чем получаете. Партнер говорит только о себе, не интересуется вашими делами, критикует и обесценивает ваши проблемы. Третий тревожный сигнал — невозможность оставаться самим собой. Если человек боится выражать свое мнение, носить любимую одежду или делать то, что хочет, это явный перекос.

Четвертый признак — желание дистанцироваться. Причем речь не всегда о сознательном намерении расстаться. Как отмечает Моран, человек просто хочет проводить с партнером меньше времени и ищет повод побыть одному.

