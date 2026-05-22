Пернатый акробат из Красной книги: фотоохотник заснял редкую птицу в Черноголовке

Черноголовский фотоохотник Борис Коротков сумел заснять редкого гостя — самца болотного луня, занесенного в Красную книгу Московской области. Как пишет REGIONS , этот пернатый акробат способен лететь всего в нескольких сантиметрах над тростником, зависать на месте и молниеносно менять направление, чтобы схватить добычу. Уникальный кадр пополнил фотоколлекцию автора, который несколько лет наблюдает за птицей в окрестностях наукограда.

Борис Коротков, известный своими снимками дикой природы, рассказал, что болотный лунь гнездится на одном месте недалеко от Черноголовки уже несколько лет. На фотографии автору удалось поймать момент, когда птица пикирует на добычу, хотя само фото с добычей, к сожалению, отсутствует. В Министерстве экологии и природопользования Московской области поясняют, что увидеть болотного луня — большая удача, так как эти пернатые предпочитают держаться в зарослях и редко попадаются на глаза. Запечатлеть же его в момент пикирования на добычу — тем более редкая и ценная находка для коллекции природного фотографа.

Болотный лунь — хищная птица семейства ястребиных. В Подмосковье этот вид предпочитает селиться по кустарниковым болотам, поймам рек и зарастающим тростником озерам. Именно там луни находят подходящие условия для гнездования и охоты, выводят птенцов, а после мигрируют на зимовку в Средиземноморье и Африку. Птица удивляет манерой полета: в момент пикирования за добычей лунь складывает крылья серпом, становясь похожим на острый месяц, за что его и прозвали акробатом. В воздухе он демонстрирует настоящий пилотаж — способен лететь в нескольких сантиметрах над тростником, молниеносно менять направление, замирать на месте и стремительно падать вниз.

Питается лунь мелкими птахами, яйцами, рыбой, лягушками, ящерицами и мелкими грызунами. Часами кружа в небе и высматривая добычу, птица атакует ее цепкими когтями. Благодаря своим длинным ногам лунь без труда выхватывает мышей даже из густых травянистых зарослей. Еще одна особенность, которой славятся эти хищники, — самец и самка умеют перебрасывать добычу друг другу, не прерывая полета.

